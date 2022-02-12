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Бистров підтримав Валієву: Безглузді казки про допінг. У всьому винні конкуренти

Сьогодні 10:18 162 0
Футболіст - про допінг-скандал за участі фігуристки ОКР
Бистров підтримав Валієву: Безглузді казки про допінг. У всьому винні конкуренти
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва, #Володимир Бистров

Джерело - bobsoccer.ru.

У ситуації з виявленим позитивним допінг-тестом 15-річної фігуристки ОКР Каміли Валієвої винні її конкуренти.

Про це заявив колишній футболіст збірної Росії з футболу Володимир Бистров.

"Враження від Олімпіади? Поки вболіваю, дивлюся цілими днями. Насолоджуюся видовищем, Олімпіада проходить під моїм повним контролем. Мені все подобається, особливо коли наші спортсмени беруть медалі, або щонайменше нав'язують конкуренцію.

Розчарування? Те, що знову починаються якісь безглузді казки про допінг. Люди навіть не можуть спокійно порадіти за визначних спортсменів країни, хоча ми, наприклад, абсолютно спокійно ставимося до закордонних конкурентів. Каміла Валієва - лідер світового фігурного катання, не важливо, що їй прописують лікарі та що вона приймає. Вона унікальна!

Прикопатися можна до будь-якої людини: з'їв, наприклад, яблуко з пестицидами - і все, ти нечистий спортсмен. Олімпіада – не шарашкіна контора, тут усіх перевіряють і до, і після, але ні, спливають якісь історії тримісячної давності. Були б сумніви, спортсменку не допустили б до ігор, а якщо допустили, то не можна під час змагань влаштовувати політичні ігрища. Олімпіада - спорт, але не політика, сидіть у кабінетах та копайтеся у своїх пробах!

Чи зможе Каміла після цього завоювати золото в особистих змаганнях? Так. Повторюся, все це витівки конкурентів і тих, хто не може випередити її на льоду. Підкилимні ігри завжди були, є і будуть, у нас вже відібрали і прапор, і гімн, тому російські спортсмени готові до всього", - зазначив Бистров.

Раніше чемпіон UFC потролив фігуристку ОКР, яку спіймали на допінгу.

Раніше спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) у справі фігуристки ОКР Каміли Валієвої.

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