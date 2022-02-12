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Стало відомо, коли буде ухвалено рішення CAS у справі Валієвої

Сьогодні 07:18 246 0
Рішення ухвалюється протягом 24 годин після реєстрації апеляцій
Стало відомо, коли буде ухвалено рішення CAS у справі Валієвої
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіон.

Виїзна панель Спортивного арбітражного суду (CAS) розгляне апеляції у справі російської фігуристки Каміли Валієвої сьогодні, 12 лютого.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Вчора CAS зареєстрував апеляції МОК та ВАДА щодо скасування усунення 15-річної фігуристки, допінг-проба якої дала позитивний результат.

У регламенті CAS говориться, що рішення ухвалюється протягом 24 годин після реєстрації апеляцій, тобто 12 лютого після 16:20 за київським часом. 

Склад арбітрів, призначених на справу Валієвої, ще невідомий. Його має призначити керівник виїзної панелі CAS американець Майкл Ленард.

Валієва у складі збірної Росії виграла командний турнір на Олімпійських іграх у Пекіні, але церемонія нагородження досі не була проведена через виявлення допінгу.

Раніше чемпіон UFC потролив фігуристку ОКР, яку спіймали на допінгу.

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