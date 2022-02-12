Олімпійська чемпіонка 1994 року у жіночому одиночному катанні, колишня українська фігуристка, Оксана Баюл не здивована допінговим скандалом за участі фігуристки ОКР Каміли Валієвої.

Про це заявила сама Баюл.

"Про Тутберідзе і мілдронат - риба завжди гниє з голови… Ось так і в неї федерація винна - листа не надіслали. Який лист і куди відправляти? Мілдронат заборонено для прийому дітям віком до 18 років. Ця фраза означає те, що в будь-якій діяльності, частіше колективної, якщо щось йде не так, то винне в цьому найвища ланка.

Не дуже їм тоді мої інтерв'ю подобалися. Як у воду дивилася", - зазначила Баюл.