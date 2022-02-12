Джерело - Чемпіон.
Олімпійська чемпіонка 1994 року у жіночому одиночному катанні, колишня українська фігуристка, Оксана Баюл не здивована допінговим скандалом за участі фігуристки ОКР Каміли Валієвої.
Про це заявила сама Баюл.
"Про Тутберідзе і мілдронат - риба завжди гниє з голови… Ось так і в неї федерація винна - листа не надіслали. Який лист і куди відправляти? Мілдронат заборонено для прийому дітям віком до 18 років. Ця фраза означає те, що в будь-якій діяльності, частіше колективної, якщо щось йде не так, то винне в цьому найвища ланка.
Не дуже їм тоді мої інтерв'ю подобалися. Як у воду дивилася", - зазначила Баюл.
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Раніше чемпіон UFC потролив фігуристку ОКР, яку спіймали на допінгу.
Раніше спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) у справі фігуристки ОКР Каміли Валієвої.