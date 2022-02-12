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Оксана Баюл відреагувала на допінг-скандал із Валієвою: Як у воду дивилася

Сьогодні 07:33 704 0
Баюл прокоментувала допінг скандал на Олімпіаді-2022
Оксана Баюл відреагувала на допінг-скандал із Валієвою: Як у воду дивилася
#Олімпіада-2022, #Оксана Баюл, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіон.

Олімпійська чемпіонка 1994 року у жіночому одиночному катанні, колишня українська фігуристка, Оксана Баюл не здивована допінговим скандалом за участі фігуристки ОКР Каміли Валієвої.

Про це заявила сама Баюл.

"Про Тутберідзе і мілдронат - риба завжди гниє з голови… Ось так і в неї федерація винна - листа не надіслали. Який лист і куди відправляти? Мілдронат заборонено для прийому дітям віком до 18 років. Ця фраза означає те, що в будь-якій діяльності, частіше колективної, якщо щось йде не так, то винне в цьому найвища ланка.

Не дуже їм тоді мої інтерв'ю подобалися. Як у воду дивилася", - зазначила Баюл.

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Допис, поширений Oksana Baiul (@oksanabaiul)

Раніше чемпіон UFC потролив фігуристку ОКР, яку спіймали на допінгу.

Раніше спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) у справі фігуристки ОКР Каміли Валієвої.

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