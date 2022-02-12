У ситуації з допінг-скандалом фігуристки ОКР Каміли Валієвої на Олімпіаді-2022 все хочуть списати на її вік.

Про це заявив російський коментатор Олексій Андронов.

"Що вражає (і дуже дратує) у різноманітних текстах/обговореннях "кейсу Камілі Валії" - це педалювання її віку. Так, для нас вона дівчинка та дитина (підліток). Вона не досягла, вибачте, віку сексуальної згоди. Але з погляду спорту - це не має взагалі жодного значення.

Тренд цей поставила Тетяна Анатоліївна Тарасова. Вона перша кричала "Дівчинко! Дитина!". Це підхоплюють колеги. І навіть найадекватніші з них - перетворюються в цьому колективному виборі на Дмитра Кисельова.

Каміла Валієва дитина - у себе на кухні. У школі. В ресторані. На Олімпіаді - вона спортсменка. Виступає у дорослих змаганнях. Крапка.

Хто з читаючих пише на цю тему - перестаньте. Соромно. Назвався грузде - лізь у кузов.

Історія паскудна, Камілі я співчуваю. Але вона ніяка не дитина.

Професійний (а швидше просто великий) спорт - це не про мораліте. Це жорстокий світ. Зі своїми правилами та законами. Милосердя - попівське слово (с)

Тож вік нашої чемпіонки - не аргумент. Якщо (!) правила порушені - її судитимуть. Її оточення - теж (ось тут вік вже важливий). Те, що Камілі немає 16-ти - лише трохи змінює процедури розслідування та суду, не більше.

Але заради всього святого, вистачить писати "Вона ж дівчинка" та вимагати поблажливості. Подвійно соромно - робити це в країні, де щойно 16-річного на 5 років відправили до колонії.

Ще, до речі, абсолютно неважливо, чи дає якусь перевагу заборонений препарат. І дозування.

Важливо лише одне - він ЗАБОРОНЕНИЙ!", - зазначив Андронов.