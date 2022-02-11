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МОК подасть апеляцію на рішення щодо скасування усунення з Валієвої

Сьогодні 06:33 285 0
МОК скористається своїм правом
МОК подасть апеляцію на рішення щодо скасування усунення з Валієвої
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіон.

Міжнародний олімпійський комітет подасть апеляцію на рішення РУСАДА щодо зняття тимчасового усунення російської фігуристки Камілі Валії.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Повідомляється, що МОК має намір опротестувати зняття тимчасового усунення спортсменки та дозвіл продовжити виступати на Олімпіаді.

Справа буде розглянута у Спортивному арбітражному суді (CAS).

Зазначається також, що допінг-проба Валієва, взята 25 грудня 2021 року, дала позитивний результат.

Раніше стало відомо, що приводом для перенесення церемонії вручення золотих медалей збірної ОКР з фігурного катання за перемогу в командному турнірі на Олімпійських іграх - 2022 у Пекіні (Китай) став допінг-тест 15-річної вихованки Етері Тутберідзе. Юридичні проблеми у МОК та ISU виникли через вік спортсменки, якій немає 16 років, відповідно, за її порушення можуть бути також покарані навколишні фахівці.

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