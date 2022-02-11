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Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 12 лютого

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Буде розіграно ще 6 комплектів медалей
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 12 лютого

12 лютого відбувається 11-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 6 комплектів медалей.

Розклад 11-го дня зимової Олімпіади-2022:

  • 03:05. Керлінг. Жінки. 4-й тур. Швеція - Канада
  • 03:05. Керлінг. Жінки. 4-й тур. Південна Корея - ОКР
  • 03:05. Керлінг. Жінки. 4-й тур. Японія - Данія
  • 04:00. Сноуборд. Мікст. Сноуборд-крос. 1/4 фіналу
  • 04:30. Сноуборд. Мікст. Сноуборд-крос. 1/2 фіналу
  • 04:50. Сноуборд. Мікст. Сноуборд-крос. За 3 місце
  • 04:55. Сноуборд. Мікст. Сноуборд-крос. Фінал
  • 06:10. Хокей. Жінки. 1/4 фіналу. ОКР - Швейцарія
  • 06:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 2-й тур: Канада - США
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 5-й тур. Італія - Китай
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 5-й тур. Канада - Швеція
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 5-й тур. Данія - Швейцарія
  • 08:05. Керлінг. Чоловіки. 5-й тур. США - Норвегія
  • 09:30. Лижні гонки. Жінки. Естафета 4x5 км
  • 10:00. Ковзанярський спорт. Жінки. Командна гонка переслідування. 1/4 фіналу
  • 10:40. Хокей. Жінки. 1/4 фіналу. Фінляндія - Японія
  • 10:40. Хокей. Чоловіки. Група A. 2-й тур: Німеччина - Китай
  • 10:53. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 500 м
  • 11:00. Біатлон. Чоловіки. Спринт 10 км
  • 11:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-140.1-й раунд
  • 13:00. Фігурне катання. Танці на льоду. Ритм-танець
  • 14:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-140. Фінал
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 5-й тур. ОКР - Японія
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 5-й тур. Данія - Швейцарія
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 5-й тур. Велика Британія - США
  • 14:05. Керлінг. Жінки. 5-й тур. Швеція - Китай
  • 14:20. Скелетон. Жінки. 3-я спроба
  • 15:10. Хокей. Чоловіки. Група B. 3-й тур: ОКР - Чехія
  • 15:10. Хокей. Чоловіки. Група B. 3-й тур: Швейцарія - Данія
  • 15:55. Скелетон. Жінки. 4-а спроба

          10 лютого на старт вийдуть 13 представників України. Українці поборються за медалі Олімпіади у лижній гонці, біатлоні, фігурному катанні.

          Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022 Україну представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

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