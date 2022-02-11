Збірна Чехії здолала Швейцарію на олімпійському хокейному турнірі

Переможець матчу визначався у серії булітів

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи В чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Чехії переграла Швейцарію.

Основний час зустрічі та овертайм завершилися внічию 1:1. То ж переможець матчу визначався у серії булітів - перемогу здобула збірна Чехії.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Чоловічий турнір з хокею

Група В

2 тур, 11 лютого

Чехія - Швейцарія 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайба: 1:0 - 04:33 Шмейкал, 1:1 - 08:34 Хаас

Раніше збірна Данії програла ОКР на олімпійському хокейному турнірі.