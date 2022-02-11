Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 11 лютого. LIVE
Сьогодні 06:43 1168
Гут виграла змагання у супергіганті, Шепіленко посіла 37-е місце
Сьогодні 06:48 178
У ITA підтвердили, що допінг-проба фігуристки Валієвої дала позитивний результат
Сьогодні 05:52 457 1
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 11 лютого
Сьогодні 05:22 1425
Хірано Аюму став олімпійським чемпіоном у хафпайпі
Сьогодні 05:11 211
Йогауг і Схаутен стали дворазовими чемпіонками Пекіна: підсумки Олімпіади-2022 за 10 лютого
Вчора 18:02 1166
Збірна Німеччини виграла золоті медалі у змішаній естафеті, українці посіли 11 місце
Вчора 16:33 1340 1
Схаутен з рекордом виграла другу золоту медаль
Вчора 15:19 609
Кортеж Ярославського збив на смерть людину, - Українська Правда
Вчора 12:50 7043
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 12:42 32640
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати

Сьогодні 08:26 36314 0
Турнір триватиме з 9 по 20 лютого 2022 року
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати
#Канада, #Латвія, #Олімпіада, #Пекін, #США, #Фінляндія

Джерело - Чемпіон.

З 9 по 20 лютого у Пекіні на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 відбувається чоловічий хокейний турнір.

У хокейному турнірі беруть участь 12 хокейних збірних - це 8 найкращих збірних згідно з рейтингом IIHF після ЧС-2020 (Канада, ОКР, Фінляндія, Швеція, Чехія, США, Німеччина та Швейцарія), 3 збірні (Данія, Латвія та Словаччина), які перемогли в олімпійській кваліфікації та збірна Китаю як країна, яка проводить зимову Олімпіаду.

На груповому етапі олімпійського турніру збірні розподілені на три групи по чотири команди, кожна з яких проведе по три матчі - з кожної у своїй групі. Переможці груп, плюс одна збірна, яка показала найкращий результат серед команд, що не посіли перші місця в групах, одразу виходять до чвертьфіналу. Інші 8 команд за вихід до чвертьфіналу грають у кваліфікаційному раунді, пари якого формуються за принципом найвищий із найменшим у загальному рейтингу.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Склади груп турніру:

  1. США, Китай, Канада, Німеччина
  2. ОКР, Швейцарія, Чехія, Данія
  3. Швеція, Латвія, Фінляндія, Словаччина

Розклад та результати матчів хокейного турніру:

Груповий етап

1-й тур

9 лютого (середа)

  • 10:40. Група В. ОКР -  Швейцарія 1:0
  • 15:10. Група В. Чехія - Данія 1:2

10 лютого (четвер)

  • 06:10. Група С. Швеція -  Латвія 3:2
  • 10:40. Група С. Фінляндія - Словаччина 6:2
  • 15:10. Група А. США -  Китай 8:0
  • 15:10. Група А. Канада - Німеччина 5:1

2-й тур

11 лютого (п'ятниця)

  • 06:10. Група В. Данія - ОКР 0:2
  • 10:40. Група В. Чехія - Швейцарія
  • 10:40. Група С. Швеція -  Словаччина
  • 15:10. Група С. Латвія - Фінляндія

12 лютого (субота)

  • 06:10. Група А. Канада - США
  • 10:40. Група А. Німеччина -  Китай

3-й тур

  • 15:10. Група В. ОКР -  Чехія
  • 15:10. Група В. Швейцарія - Данія

13 лютого (неділя)

  • 07:10. Група С. Словаччина - Латвія
  • 10:40. Група С. Фінляндія - Швеція
  • 15:10. Група А. Китай -  Канада
  • 15:10. Група А. США -  Німеччина

Плей-оф

15 лютого (вівторок). Плей-оф. Кваліфікація

  • 06:10. ? - ?
  • 06:10   ? - ?
  • 10:40   ? - ?
  • 15:10   ? - ?

16 лютого (середа). Чвертьфінали

  • 06:10   ? - ?
  • 08:10   ? - ?
  • 10:40   ? - ?
  • 15:30   ? - ?

18 лютого (п'ятниця). Півфінали

  • 06:10   ? - ?
  • 15:10   ? - ?

19 лютого (субота). Матч за третє місце

  • 15:10   ? - ?

20 лютого (неділя). Фінал

  • 06:10   ? - ?
Коментарі ()
Популярне зараз
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 69076
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 32640
Ярославський був у нетверезому стані за декілька годин до ДТП - журналіст Ярославський був у нетверезому стані за декілька годин до ДТП - журналіст 4150
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 10 лютого. LIVE Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 10 лютого. LIVE 5100
Кортеж Ярославського збив на смерть людину, - Українська Правда Кортеж Ярославського збив на смерть людину, - Українська Правда 7043
Ярославський вилетів з України, - ЗМІ Ярославський вилетів з України, - ЗМІ 4289
Рекомендуємо
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 20660
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 9960
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 9498
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 13078 1
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 37206
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 11818