Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати

Турнір триватиме з 9 по 20 лютого 2022 року

Джерело - Чемпіон.

З 9 по 20 лютого у Пекіні на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 відбувається чоловічий хокейний турнір.

У хокейному турнірі беруть участь 12 хокейних збірних - це 8 найкращих збірних згідно з рейтингом IIHF після ЧС-2020 (Канада, ОКР, Фінляндія, Швеція, Чехія, США, Німеччина та Швейцарія), 3 збірні (Данія, Латвія та Словаччина), які перемогли в олімпійській кваліфікації та збірна Китаю як країна, яка проводить зимову Олімпіаду.

На груповому етапі олімпійського турніру збірні розподілені на три групи по чотири команди, кожна з яких проведе по три матчі - з кожної у своїй групі. Переможці груп, плюс одна збірна, яка показала найкращий результат серед команд, що не посіли перші місця в групах, одразу виходять до чвертьфіналу. Інші 8 команд за вихід до чвертьфіналу грають у кваліфікаційному раунді, пари якого формуються за принципом найвищий із найменшим у загальному рейтингу.

Склади груп турніру:

США, Китай, Канада, Німеччина ОКР, Швейцарія, Чехія, Данія Швеція, Латвія, Фінляндія, Словаччина

Розклад та результати матчів хокейного турніру:

Груповий етап

1-й тур

9 лютого (середа)

10:40. Група В. ОКР - Швейцарія 1:0

15:10. Група В. Чехія - Данія 1:2

10 лютого (четвер)

06:10. Група С. Швеція - Латвія 3:2

10:40. Група С. Фінляндія - Словаччина 6:2

15:10. Група А. США - Китай 8:0

15:10. Група А. Канада - Німеччина 5:1

2-й тур

11 лютого (п'ятниця)

06:10. Група В. Данія - ОКР 0:2

10:40. Група В. Чехія - Швейцарія

10:40. Група С. Швеція - Словаччина

15:10. Група С. Латвія - Фінляндія

12 лютого (субота)

06:10. Група А. Канада - США

10:40. Група А. Німеччина - Китай

3-й тур

15:10. Група В. ОКР - Чехія

15:10. Група В. Швейцарія - Данія

13 лютого (неділя)

07:10. Група С. Словаччина - Латвія

10:40. Група С. Фінляндія - Швеція

15:10. Група А. Китай - Канада

15:10. Група А. США - Німеччина

Плей-оф

15 лютого (вівторок). Плей-оф. Кваліфікація

06:10. ? - ?

06:10 ? - ?

10:40 ? - ?

15:10 ? - ?

16 лютого (середа). Чвертьфінали

06:10 ? - ?

08:10 ? - ?

10:40 ? - ?

15:30 ? - ?

18 лютого (п'ятниця). Півфінали

06:10 ? - ?

15:10 ? - ?

19 лютого (субота). Матч за третє місце

15:10 ? - ?

20 лютого (неділя). Фінал