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Збірна України визначилась зі складом на чоловічий спринт Олімпіади-2022

Сьогодні 10:03 250 0
Спринт відбудеться 12 лютого, початок о 11:00
Збірна України визначилась зі складом на чоловічий спринт Олімпіади-2022
#Антон Дудченко, #Олімпіада-2022, #Дмитро Підручний, #Артем Прима, #Богдан Цимбал

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні у чоловічому спринті Україну будуть представляти чотири біатлоністи.

У гонці виступлять Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал. У Пекіні також перебуває ще один спортсмен - Артем Тищенко, який є п'ятим біатлоністом у команді.

Для Дмитра Підручного та Артема Прими - цей спринт стане третьою гонкою на Олімпіаді-2022 в Пекіні. 

Відзначимо, що чоловічий спринт відбудеться у суботу, 12 лютого, старт о 11:00 за київським часом.

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