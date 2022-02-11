Збірна України визначилась зі складом на чоловічий спринт Олімпіади-2022

Спринт відбудеться 12 лютого, початок о 11:00

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні у чоловічому спринті Україну будуть представляти чотири біатлоністи.

У гонці виступлять Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал. У Пекіні також перебуває ще один спортсмен - Артем Тищенко, який є п'ятим біатлоністом у команді.

Для Дмитра Підручного та Артема Прими - цей спринт стане третьою гонкою на Олімпіаді-2022 в Пекіні.

Відзначимо, що чоловічий спринт відбудеться у суботу, 12 лютого, старт о 11:00 за київським часом.