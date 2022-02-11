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Шепіленко: Я задоволена, що досить технічно пройшла трасу

Сьогодні 16:18 181 0
Українка прокоментувала свій виступ у супергіганті
Шепіленко: Я задоволена, що досить технічно пройшла трасу
#Олімпіада-2022, #Анастасія Шепіленко

Джерело - НОК України.

Гірськолижниця Анастасія Шепіленко пишається, що вдалося здобути олімпійську ліцензію та представляти Україну на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022.

Про це заявила українка

"Супергігант - останній вид, у якому я виступала на цих Олімпійських іграх. Але я задоволена, що пройшла трасу досить технічно і непогано для мого рівня. Адже це складна дисципліна, вона вимагає досвіду.

Звісно, як і всім спортсменам, мені хотілося досягти максимуму. На жаль, тут цього не вдалося зробити. Не вистачило у фізичному плані - ще на початку сезону я отримала травму і не встигла нормально відновитися.

Попри все, я пишаюся, що вдалося здобути олімпійську ліцензію та представляти Україну в Пекіні-2022.

Зараз, перебуваючи тут, спостерігаючи за суперницями й порівнюючи власні результати, розумію - змагатися на рівні ТОП-атлетів можливо, потрібно просто більше працювати", - сказала Шепіленко.

Раніше Шепіленко посіла 37-е місце у супергіганті.

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