Гірськолижниця Анастасія Шепіленко пишається, що вдалося здобути олімпійську ліцензію та представляти Україну на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022.

Про це заявила українка

"Супергігант - останній вид, у якому я виступала на цих Олімпійських іграх. Але я задоволена, що пройшла трасу досить технічно і непогано для мого рівня. Адже це складна дисципліна, вона вимагає досвіду.

Звісно, як і всім спортсменам, мені хотілося досягти максимуму. На жаль, тут цього не вдалося зробити. Не вистачило у фізичному плані - ще на початку сезону я отримала травму і не встигла нормально відновитися.

Попри все, я пишаюся, що вдалося здобути олімпійську ліцензію та представляти Україну в Пекіні-2022.

Зараз, перебуваючи тут, спостерігаючи за суперницями й порівнюючи власні результати, розумію - змагатися на рівні ТОП-атлетів можливо, потрібно просто більше працювати", - сказала Шепіленко.