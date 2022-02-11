Гут здобула свою другу медаль у Пекіні

Джерело - Чемпіон.

30-річна швейцарська гірськолижниця Лара Гут виграла змагання у супергіганті на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022.

Срібну медаль завоювала австрійка Міріам Пухнер, третьою стала Мішель Гізін зі Швейцарії.

Українка Анастасія Шепіленко посіла 37-е місце у супергіганті.

Нагадаємо, що для Лара Гут це вже друга медаль у Пекіні. Раніше вона у гігантському слаломі здобула бронзову медаль.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

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11 лютого