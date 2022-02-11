Джерело - Чемпіон.
30-річна швейцарська гірськолижниця Лара Гут виграла змагання у супергіганті на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022.
Срібну медаль завоювала австрійка Міріам Пухнер, третьою стала Мішель Гізін зі Швейцарії.
Українка Анастасія Шепіленко посіла 37-е місце у супергіганті.
Нагадаємо, що для Лара Гут це вже друга медаль у Пекіні. Раніше вона у гігантському слаломі здобула бронзову медаль.
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Гірськолижний спорт
Супергігант
Жінки
11 лютого