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Результати командного турніру можуть бути переглянуті після рішення у справі Валієвої

Сьогодні 07:33 137 0
Результати командного турніру можуть бути переглянуті після рішення у справі Валієвої
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіон.

Рішення щодо результату команди ОКР у командному заліку з фігурного катання може бути прийняте Міжнародним союзом ковзанярів (ISU) лише після ухвалення остаточного рішення по суті справи фігуристки Каміли Валієвої.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного агентства тестування (ITA).

Процедура, яку розпочато нині і буде розглянута виїзною панеллю Спортивного арбітражного суду (CAS), може стосуватися лише тимчасового призупинення.

Раніше стало відомо, що МОК скористається своїм правом подати апеляцію в CAS і не чекатиме на обґрунтоване рішення РУСАДА, оскільки рішення необхідне до наступного змагання, в якому має взяти участь спортсменка (жіноче одиночне катання, 15 лютого 2022 року).

Нагадаємо, що приводом для перенесення церемонії вручення золотих медалей збірної ОКР з фігурного катання за перемогу в командному турнірі на Олімпійських іграх - 2022 у Пекіні (Китай) став допінг-тест 15-річної вихованки Етері Тутберідзе. Юридичні проблеми у МОК та ISU виникли через вік спортсменки, якій немає 16 років, відповідно, за її порушення можуть бути також покарані навколишні фахівці.

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