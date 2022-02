Збірна Канади з хокею змінила наставника після розгромної перемоги на старті Олімпіади-2022

Клод Жюльєн відновить роботу на посаді головного тренера збірної Канади на Олімпійських іграх-2022.

Про це повідомляє пресслужба федерації хокею Канади.

61-річний фахівець не полетів з командою до Пекіна, оскільки послизнувся на льоду та отримав перелом ребер під час заходу з тимбілдингу.

В результаті 31 січня головним тренером збірної був призначений Джеремі Коллітон.

Після матчу з Німеччиною команду знову очолить Жюльєн. Коллітон продовжить роботу на посаді помічника тренера збірної.

