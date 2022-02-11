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Збірна Канади з хокею змінила наставника після розгромної перемоги на старті Олімпіади-2022

Сьогодні 07:18 272 0
Жюльєн знову очолить команду
Збірна Канади з хокею змінила наставника після розгромної перемоги на старті Олімпіади-2022
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Клод Жюльєн відновить роботу на посаді головного тренера збірної Канади на Олімпійських іграх-2022.

Про це повідомляє пресслужба федерації хокею Канади.

61-річний фахівець не полетів з командою до Пекіна, оскільки послизнувся на льоду та отримав перелом ребер під час заходу з тимбілдингу. 

В результаті 31 січня головним тренером збірної був призначений Джеремі Коллітон.

Після матчу з Німеччиною команду знову очолить Жюльєн. Коллітон продовжить роботу на посаді помічника тренера збірної.

Матч із Німеччиною для збірної Канади завершився впевненою перемогою з рахунком 5:1.

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