Головне
Йохауг і Схаутен стали дворазовими чемпіонками Пекіна: підсумки Олімпіади-2022 за 10 лютого
Сьогодні 18:02 32
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 11 лютого
Сьогодні 17:48 84
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 10 лютого. LIVE
Сьогодні 17:25 3589
Збірна Німеччини виграла золоті медалі у змішаній естафеті, українці посіли 11 місце
Сьогодні 16:33 312
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 11 лютого
Сьогодні 16:02 362
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 10 лютого
Сьогодні 15:48 2845
Схаутен з рекордом виграла другу золоту медаль
Сьогодні 15:19 281
Кортеж Ярославського збив на смерть людину, - Українська Правда
Сьогодні 12:50 4925
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 12:42 31964
Україна опустилася на 27 місце у рейтингу ФІФА
Сьогодні 12:19 376
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Збірна США знищила Китай на олімпійському хокейному турнірі

Сьогодні 17:37 130 0
Американські хокеїсти закинули вісім сухих шайб
Збірна США знищила Китай на олімпійському хокейному турнірі
Фото: AFP
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи А чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна США розгромила Китай.

Матч завершився з рахунком 8:0 на користь США. У складі переможців хет-трик оформив Фаррелл.

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Чоловічий турнір з хокею
Група А
1 тур, 10 лютого 

США - Китай 8:0 (1:0, 3:0, 4:0)

Шайба: 1:0 - 10:38 Бріссон, 2:0 - 25:32 Кейтс, 3:0 - 31:13 О’Нілл, 4:0 - 38:07 Фаррелл, 5:0 - 41:06 Фаррелл, 6:0 - 50:19 Маєрс, 7:0 - 52:00 Беньєрс, 8:0 - 58:27 Фаррелл

Раніше збірна Канади розгромила Німеччину на олімпійському хокейному турнірі.

Коментарі ()
Популярне зараз
"Срібло" Петрової і "бронза" Семеренко: 9 лютого - знаковий день для українського спорту "Срібло" Петрової і "бронза" Семеренко: 9 лютого - знаковий день для українського спорту 43860 4
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 96803
У збірної ОКР заберуть олімпійські золоті медалі командного турніру - ЗМІ У збірної ОКР заберуть олімпійські золоті медалі командного турніру - ЗМІ 337921 75
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 63735
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 31964
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 34936
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 5616
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 3477
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 35742
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 9870
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 29721 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 1925 2