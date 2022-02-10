Збірна США знищила Китай на олімпійському хокейному турнірі

Американські хокеїсти закинули вісім сухих шайб

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи А чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна США розгромила Китай.

Матч завершився з рахунком 8:0 на користь США. У складі переможців хет-трик оформив Фаррелл.

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XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Чоловічий турнір з хокею

Група А

1 тур, 10 лютого

США - Китай 8:0 (1:0, 3:0, 4:0)

Шайба: 1:0 - 10:38 Бріссон, 2:0 - 25:32 Кейтс, 3:0 - 31:13 О’Нілл, 4:0 - 38:07 Фаррелл, 5:0 - 41:06 Фаррелл, 6:0 - 50:19 Маєрс, 7:0 - 52:00 Беньєрс, 8:0 - 58:27 Фаррелл

Раніше збірна Канади розгромила Німеччину на олімпійському хокейному турнірі.