Збірна Канади розгромила Німеччину на олімпійському хокейному турнірі

Джерело - Чемпіон.
У матчі першого туру групи А чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Канади святкувала впевнену перемогу над Німеччиною.
Матч завершився з рахунком 5:1 на користь Канади.
Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Чоловічий турнір з хокею
Група А
1 тур, 10 лютого
Канада - Німеччина 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Шайба: 1:0 - 04:43 Грант, 2:0 - 09:47 Стріт, 3:0 - 10:19 Винник, 3:1 - 30:45 Рідер, 4:1 - 32:58 Норо, 5:1 - 51:22 Віл
Раніше збірна Фінляндії впевнено переграла Словаччину на хокейному турнірі.