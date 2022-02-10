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Збірна Канади розгромила Німеччину на олімпійському хокейному турнірі

Сьогодні 17:32 105 0
Канадці закинули 5 шайб, пропустили одну
Збірна Канади розгромила Німеччину на олімпійському хокейному турнірі
Фото: AFP
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи А чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Канади святкувала впевнену перемогу над Німеччиною.

Матч завершився з рахунком 5:1 на користь Канади.

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Чоловічий турнір з хокею
Група А
1 тур, 10 лютого 

Канада - Німеччина 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Шайба: 1:0 - 04:43 Грант, 2:0 - 09:47 Стріт, 3:0 - 10:19 Винник, 3:1 - 30:45 Рідер, 4:1 - 32:58 Норо, 5:1 - 51:22 Віл

Раніше збірна Фінляндії впевнено переграла Словаччину на хокейному турнірі.

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