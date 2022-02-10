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Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 11 лютого

Сьогодні 17:48 80 0
Буде розіграно ще 7 комплектів медалей
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 11 лютого
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

11 лютого відбудеться 10-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 7 комплектів медалей.

Розклад 10-го дня зимової Олімпіади-2022:

    • 03:05. Керлінг. Чоловіки. 3-й тур. Швейцарія - ОКР
    • 03:05. Керлінг. Чоловіки. 3-й тур. Велика Британія - США
    • 03:05. Керлінг. Чоловіки. 3-й тур. Швеція - Італія
    • 03:05. Керлінг. Чоловіки. 3-й тур. Данія - Китай
    • 03:30. Скелетон. Жінки. 1-а спроба
    • 04:25. Сноуборд. Чоловіки. Хафпайп. Фінал
    • 05:00. Гірськолижний спорт. Жінки. Супергігант
    • 05:00. Скелетон. Жінки. 2-а спроба
    • 06:10. Хокей. Жінки. 1/4 фіналу. США - Чехія
    • 06:10. Хокей. Чоловіки. Група B. 2-й тур: Данія - ОКР
    • 08:05. Керлінг. Жінки. 3-й тур. США - Китай
    • 08:05. Керлінг. Жінки. 3-й тур. Канада - Японія
    • 08:05. Керлінг. Жінки. 3-й тур. Швейцарія - ОКР
    • 08:05. Керлінг. Жінки. 3-й тур. Південна Корея - Велика Британія
    • 09:00. Лижні гонки. Чоловіки. Гонка переслідування 15 км. Вільний стиль
    • 10:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 10000 м
    • 10:40. Хокей. Чоловіки. Група B. 2-й тур: Чехія - Швейцарія
    • 10:40. Хокей. Чоловіки. Група C. 2-й тур: Швеція - Словаччина
    • 11:00. Біатлон. Жінки. Спринт 7,5 км
    • 13:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-140. Кваліфікація
    • 13:00. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. 1/4 фіналу
    • 13:18. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Кваліфікація
    • 13:55. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. 1/2 фіналу
    • 14:04. Шорт-трек. Чоловіки. Естафета 5000 м. 1/2 фіналу
    • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 4-й тур. ОКР - Данія
    • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 4-й тур. Велика Британія - Норвегія
    • 14:05. Керлінг. Чоловіки. 4-й тур. Канада - Швейцарія
    • 14:20. Скелетон. Чоловіки. 3-я спроба
    • 14:43. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Фінал
    • 15:10. Хокей. Жінки. 1/4 фіналу. Канада - Швеція
    • 15:10. Хокей. Чоловіки. Група C. 2-й тур: Латвія - Фінляндія
    • 15:55. Скелетон. Чоловіки. 4-а спроба

        10 лютого на старт вийдуть 12 представників України. Українці поборються за медалі Олімпіади у гірськолижному спорті, лижній гонці, біатлоні, скелетоні.

        Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022 Україну представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

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