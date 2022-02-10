Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 11 лютого

Джерело - Чемпіон.
11 лютого відбудеться 10-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 7 комплектів медалей.
Розклад 10-го дня зимової Олімпіади-2022:
- 03:05. Керлінг. Чоловіки. 3-й тур. Швейцарія - ОКР
- 03:05. Керлінг. Чоловіки. 3-й тур. Велика Британія - США
- 03:05. Керлінг. Чоловіки. 3-й тур. Швеція - Італія
- 03:05. Керлінг. Чоловіки. 3-й тур. Данія - Китай
- 03:30. Скелетон. Жінки. 1-а спроба
- 04:25. Сноуборд. Чоловіки. Хафпайп. Фінал
- 05:00. Гірськолижний спорт. Жінки. Супергігант
- 05:00. Скелетон. Жінки. 2-а спроба
- 06:10. Хокей. Жінки. 1/4 фіналу. США - Чехія
- 06:10. Хокей. Чоловіки. Група B. 2-й тур: Данія - ОКР
- 08:05. Керлінг. Жінки. 3-й тур. США - Китай
- 08:05. Керлінг. Жінки. 3-й тур. Канада - Японія
- 08:05. Керлінг. Жінки. 3-й тур. Швейцарія - ОКР
- 08:05. Керлінг. Жінки. 3-й тур. Південна Корея - Велика Британія
- 09:00. Лижні гонки. Чоловіки. Гонка переслідування 15 км. Вільний стиль
- 10:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 10000 м
- 10:40. Хокей. Чоловіки. Група B. 2-й тур: Чехія - Швейцарія
- 10:40. Хокей. Чоловіки. Група C. 2-й тур: Швеція - Словаччина
- 11:00. Біатлон. Жінки. Спринт 7,5 км
- 13:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-140. Кваліфікація
- 13:00. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. 1/4 фіналу
- 13:18. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Кваліфікація
- 13:55. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. 1/2 фіналу
- 14:04. Шорт-трек. Чоловіки. Естафета 5000 м. 1/2 фіналу
- 14:05. Керлінг. Чоловіки. 4-й тур. ОКР - Данія
- 14:05. Керлінг. Чоловіки. 4-й тур. Велика Британія - Норвегія
- 14:05. Керлінг. Чоловіки. 4-й тур. Канада - Швейцарія
- 14:20. Скелетон. Чоловіки. 3-я спроба
- 14:43. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Фінал
- 15:10. Хокей. Жінки. 1/4 фіналу. Канада - Швеція
- 15:10. Хокей. Чоловіки. Група C. 2-й тур: Латвія - Фінляндія
- 15:55. Скелетон. Чоловіки. 4-а спроба
10 лютого на старт вийдуть 12 представників України. Українці поборються за медалі Олімпіади у гірськолижному спорті, лижній гонці, біатлоні, скелетоні.