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Анцибор анонсувала завершення своєї кар'єри

Сьогодні 12:33 245 0
Українка - про можливе завершення своєї кар'єри
Анцибор анонсувала завершення своєї кар'єри
#Марина Анцибор

Джерело - Tribuna.com.

Українська лижниця Марина Анцибор після завершення XXIV зимових Олімпійських ігор у Пекіні досить скоро може завершити кар'єру.

Про це заявила спортсменка.

"Ця Олімпіада, і, мабуть, професійно можливо рік, але вже треба закінчувати, мабуть. Вже досить багато часу тут, треба щось шукати нове, розвиватися далі.

У мене ще 30 км тут. Надіюсь, що хоч там покажеться, добрий буде результат. Це моя улюблена дистанція, коньковим стилем. Думаю, що там, надіюсь... Думала, сьогодні буде краще, але щось ні", - сказала Анцибор.

Нагадаємо, що Марина Анцибор посіла 58-е місце у лижній гонці.

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