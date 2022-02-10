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Йогауг виграла другу золоту медаль у Пекіні, українки не потрапили до ТОП-50

Сьогодні 10:18 134 0
Найкращою серед українок була Анцибор
Йогауг виграла другу золоту медаль у Пекіні, українки не потрапили до ТОП-50
#Вікторія Олех, #Валентина Камінська, #Марина Анцибор

Джерело - Чемпіон.

Норвежка Терезе Йогауг виграла золоту медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні у лижній гонці на 10 кілометрів. 

Для норвежки це вже друга золота медаль у Пекіні. Раніше вона виграла скіатлон на 15 кілометрів (7,5 км - класичним стилем, 7,5 - коньковим). Загалом же це вже третя золота олімпійська медаль для Йогауг.

Срібною та бронзовою призерками відповідно стали фінські лижниці Кертту Нісканен та Кріста Пярмякоскі.

У цій дисципліні виступали три українки: Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех. Найкращою серед українок була Марина Анцибор, яка посіла 58-е місце.  Олех стала 76-ою, Камінська - 79-ою.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Лижна гонка на 10 км
Жінки
10 лютого
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