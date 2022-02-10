Українська лижниця Марина Анцибор розчарована результатами на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявила спортсменка.

"Дякую вболівальникам. Поки що не радуємо своїми результатами. Дуже б хотілося. Якщо чесно, думала, що ми в досить непоганій формі, думала, що буде краще, але щось зовсім не виходять такі результати, хоча б свої максимальні.

Люди настільки готові - це навіть не уявити, наскільки вони сильні. Якщо ми почнемо у наших хлопців вигравати, тоді можливо з ними поборотися.

Дуже складно, вони (суперники - прим.) тренуються напевно день і ніч, що вони такі сильні. Важко з ними боротися. Хоча я думала, що в непоганій формі, але досить в негарній формі.

Треба багато технологій змінювати, план підготовки, фінансування, мабуть, більше. Хоча треба спочатку людей, дітей, щоб вони прийшли в спортивні школи.

Не завжди фінансування може покращити це все. Багато чого треба змінити і вдосконалювати. Дуже складно, мало персоналу, а багато роботи. Все можливе робимо.

Цього року олімпійська підготовка була дуже гарною, немає ніяких питань, фінансування було на висоті - все у нас є, інвентар видавався.

Як завжди після Олімпійських ігор настає затишшя. Потім, у кого є бажання, тренується вдома, у кого немає - треба збори, це дуже складно. За один рік не зліпити олімпійського чемпіона", - сказала Анцибор.