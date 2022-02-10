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У WADA відмовилися давати коментарі щодо допінг-проби Валієвої

Сьогодні 07:02 122 0
В організації переадресували питання до організаторів турніру фігуристів
У WADA відмовилися давати коментарі щодо допінг-проби Валієвої
#Олімпіада-2022

Джерело - rsport.ria.ru.

У Світовому антидопінговому агентстві (WADA) не стали коментувати інформацію про позитивну допінг-пробу фігуристки Каміли Валієвої з ОКР.

"WADA не коментуватиме цей випадок. Для отримання інформації просимо зв'язатися з організаторами турніру фігуристів", - повідомили у WADA.

Раніше портал Inside the Games повідомив, що причиною перенесення медальної церемонії командного турніру з фігурного катання Олімпіади-2022 у Пекіні став допінг-тест Валієвої. За інформацією журналіста Василя Конова, у пробі було знайдено триметазидин.

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