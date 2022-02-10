У допінг-пробі фігуристки Камілі Валієвої з ОКР виявили препарат триметазидин.

Про це повідомляє заступник генерального продюсера Матч ТВ Василь Конов.

"Давайте спробую тезисно на пальцях заспокоїти.

Препарат триметазидину не допомагає спортсмену ніяк. Зовсім. Знайдений в одній-єдиній пробі у грудні. І знайдено мізер. Ні до, ні після в пробах нічого.

Цей препарат був знайдений у Сергєєвої на Іграх у Кореї, і її виправдали, оскільки вдалося довести, що він опинився в організмі спортсменки без її відома (насправді бобслеїстку Надію Сергєєву дискваліфікували на 8 місяців - прим.).

Тому ще раз - будь ласка, спокій. Немає жодного допінгу у загальноприйнятому розумінні. Ні/ Цей серцевий препарат не впливає на четверні та спортивні показники. Дайте зараз Камілу спокій", - зазначив Конов.