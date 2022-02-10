Джерело - Tribuna.com.
У допінг-пробі фігуристки Камілі Валієвої з ОКР виявили препарат триметазидин.
Про це повідомляє заступник генерального продюсера Матч ТВ Василь Конов.
"Давайте спробую тезисно на пальцях заспокоїти.
Препарат триметазидину не допомагає спортсмену ніяк. Зовсім. Знайдений в одній-єдиній пробі у грудні. І знайдено мізер. Ні до, ні після в пробах нічого.
Цей препарат був знайдений у Сергєєвої на Іграх у Кореї, і її виправдали, оскільки вдалося довести, що він опинився в організмі спортсменки без її відома (насправді бобслеїстку Надію Сергєєву дискваліфікували на 8 місяців - прим.).
Тому ще раз - будь ласка, спокій. Немає жодного допінгу у загальноприйнятому розумінні. Ні/ Цей серцевий препарат не впливає на четверні та спортивні показники. Дайте зараз Камілу спокій", - зазначив Конов.
Раніше портал Inside the Games повідомив, що причиною перенесення медальної церемонії командного турніру з фігурного катання Олімпіади-2022 у Пекіні став допінг-тест Валієвої.