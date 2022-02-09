ЗМІ назвали покарання, яке отримає збірна ОКР за виявлений допінг у Валієвої

Джерело - Чемпіон.

Фігуристки ОКР Каміла Валієва, яка підозрюється у порушенні антидопінгових правил, буде відсторонена від змагань та не допущена до особистого турніру одиночниць.

Про це повідомляє Спорт Експрес.

Проте остаточне рішення про термін покарання (або навіть про виправдання) може бути прийняте вже після завершення Ігор у Пекіні, як це сталося чотири роки тому з керлінгістом Олександром Крушельницьким та бобслеїсткою Надією Сергєєвою.

При цьому збірну ОКР практично гарантовано позбавлять золотих медалей командного турніру.

Раніше американська журналістка Крістін Бреннан із посиланням на свої джерела писала, що допінг виявлено у Марка Кондратюка.

7 лютого збірна ОКР з фігурного катання виборола золоту медаль у командному турнірі, проте церемонія нагородження була перенесена.