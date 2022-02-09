Головне
Довгоочікуване "золото" легендарної американки та перемога Влгової: підсумки Олімпіади 9 лютого
Сьогодні 17:51 567
У збірної ОКР заберуть олімпійські золоті медалі командного турніру - ЗМІ
Сьогодні 18:33 1573
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 10 лютого
Сьогодні 18:02 309
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 9 лютого. LIVE
Сьогодні 16:47 4810
Велепець: У спринті Джима має шанси на хороший результат
Сьогодні 16:33 432 1
Вендль та Арльт виграли змагання у двійці, українці посіли 15-е місце
Сьогодні 16:18 295
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 10 лютого
Сьогодні 16:02 655
Харлан прийняла рішення про продовження спортивної кар’єри
Сьогодні 15:40 441
Бринзак: Білосюк нервується, хоче як найшвидше повернутися до команди
Сьогодні 15:18 362
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 9 лютого
Сьогодні 13:48 2955
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

У збірної ОКР заберуть олімпійські золоті медалі командного турніру - ЗМІ

Сьогодні 18:33 1573 0
ЗМІ назвали покарання, яке отримає збірна ОКР за виявлений допінг у Валієвої
У збірної ОКР заберуть олімпійські золоті медалі командного турніру - ЗМІ
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Фігуристки ОКР Каміла Валієва, яка підозрюється у порушенні антидопінгових правил, буде відсторонена від змагань та не допущена до особистого турніру одиночниць.

Про це повідомляє Спорт Експрес.

Проте остаточне рішення про термін покарання (або навіть про виправдання) може бути прийняте вже після завершення Ігор у Пекіні, як це сталося чотири роки тому з керлінгістом Олександром Крушельницьким та бобслеїсткою Надією Сергєєвою.

При цьому збірну ОКР практично гарантовано позбавлять золотих медалей командного турніру. 

Раніше американська журналістка Крістін Бреннан із посиланням на свої джерела писала, що допінг виявлено у Марка Кондратюка.

7 лютого збірна ОКР з фігурного катання виборола золоту медаль у командному турнірі, проте церемонія нагородження була перенесена.

Коментарі ()
Популярне зараз
У США прокоментували ситуацію з фігуристами ОКР: Знову ці росіяни всіх дурять У США прокоментували ситуацію з фігуристами ОКР: Знову ці росіяни всіх дурять 18427
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 52123
Українська саночниця: Руки геть від спортсменів Українська саночниця: Руки геть від спортсменів 7918
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 30480
У російських фігуристів на Олімпіаді можуть відібрати золоті медалі через допінг У російських фігуристів на Олімпіаді можуть відібрати золоті медалі через допінг 28652 2
Скандал на Олімпіаді-2022: японські вболівальники бажають смерті фігуристу з ОКР Скандал на Олімпіаді-2022: японські вболівальники бажають смерті фігуристу з ОКР 95105 4
Рекомендуємо
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 15285
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 5200
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо 10737 5
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 10133 19
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 18093
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 6202 5