Джерело - Чемпіон.
Допінг-тест фігуристки ОКР Каміли Валієвої спричинив перенесення медальної церемонії командного турніру на Олімпіаді.
Про це повідомляє Inside the Games.
Зазначимо, що сьогодні, 9 лютого, 15-річна спортсменка пропустила тренування разом Марком Кондратюком, Анастасією Мішиною та Олександром Галлямовим. Повідомлялося, що фігуристи не пішли на заняття через повідомлення про проблему з допінг-тестом одного з фігуристів, які брав участь у командному турнірі.
Ніхто із представників збірної ОКР не прокоментував відсутність фігуристки.
При цьому The Guardian з посиланням на кілька джерел пише, що речовина, знайдена в пробі російського спортсмена, не може покращувати спортивні результати.
Раніше американська журналістка Крістін Бреннан із посиланням на свої джерела писала, що допінг виявлено у Марка Кондратюка.
7 лютого збірна ОКР з фігурного катання виборола золоту медаль у командному турнірі, проте церемонія нагородження була перенесена.