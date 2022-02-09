Причиною перенесення медальної церемонії став допінг-тест фігуристки ОКР

Джерело - Чемпіон.

Допінг-тест фігуристки ОКР Каміли Валієвої спричинив перенесення медальної церемонії командного турніру на Олімпіаді.

Про це повідомляє Inside the Games.

Зазначимо, що сьогодні, 9 лютого, 15-річна спортсменка пропустила тренування разом Марком Кондратюком, Анастасією Мішиною та Олександром Галлямовим. Повідомлялося, що фігуристи не пішли на заняття через повідомлення про проблему з допінг-тестом одного з фігуристів, які брав участь у командному турнірі.

Ніхто із представників збірної ОКР не прокоментував відсутність фігуристки.

При цьому The Guardian з посиланням на кілька джерел пише, що речовина, знайдена в пробі російського спортсмена, не може покращувати спортивні результати.

Раніше американська журналістка Крістін Бреннан із посиланням на свої джерела писала, що допінг виявлено у Марка Кондратюка.

7 лютого збірна ОКР з фігурного катання виборола золоту медаль у командному турнірі, проте церемонія нагородження була перенесена.