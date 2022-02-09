Головне
Довгоочікуване "золото" легендарної американки та перемога Влгової: підсумки Олімпіади 9 лютого
Сьогодні 17:51 53
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 9 лютого. LIVE
Сьогодні 16:47 4361
Велепець: У спринті Джима має шанси на хороший результат
Сьогодні 16:33 276 1
Вендль та Арльт виграли змагання у двійці, українці посіли 15-е місце
Сьогодні 16:18 233
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 10 лютого
Сьогодні 16:02 453
Харлан прийняла рішення про продовження спортивної кар’єри
Сьогодні 15:40 333
Бринзак: Білосюк нервується, хоче як найшвидше повернутися до команди
Сьогодні 15:18 294
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 9 лютого
Сьогодні 13:48 2858
Двоборець Гайгер завоював золоту медаль на Олімпіаді-2022, Мазурчук посів 36-е місце
Сьогодні 13:32 419
Динамо Київ (U-19) зіграє проти Депортиво (U-19) в плей-оф Юнацької ліги УЄФА
Сьогодні 12:21 446
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Допінг-тест фігуристки ОКР Валієвої викликав сумніви

Сьогодні 17:36 146 0
Причиною перенесення медальної церемонії став допінг-тест фігуристки ОКР
Допінг-тест фігуристки ОКР Валієвої викликав сумніви
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Допінг-тест фігуристки ОКР Каміли Валієвої спричинив перенесення медальної церемонії командного турніру на Олімпіаді.

Про це повідомляє Inside the Games.

Зазначимо, що сьогодні, 9 лютого, 15-річна спортсменка пропустила тренування разом Марком Кондратюком, Анастасією Мішиною та Олександром Галлямовим. Повідомлялося, що фігуристи не пішли на заняття через повідомлення про проблему з допінг-тестом одного з фігуристів, які брав участь у командному турнірі.

Ніхто із представників збірної ОКР не прокоментував відсутність фігуристки.

При цьому The Guardian з посиланням на кілька джерел пише, що речовина, знайдена в пробі російського спортсмена, не може покращувати спортивні результати.

Раніше американська журналістка Крістін Бреннан із посиланням на свої джерела писала, що допінг виявлено у Марка Кондратюка.

7 лютого збірна ОКР з фігурного катання виборола золоту медаль у командному турнірі, проте церемонія нагородження була перенесена.

Коментарі ()
Популярне зараз
Скандал на Олімпіаді-2022: японські вболівальники бажають смерті фігуристу з ОКР Скандал на Олімпіаді-2022: японські вболівальники бажають смерті фігуристу з ОКР 60833
У США прокоментували ситуацію з фігуристами ОКР: Знову ці росіяни всіх дурять У США прокоментували ситуацію з фігуристами ОКР: Знову ці росіяни всіх дурять 13338
У російських фігуристів на Олімпіаді можуть відібрати золоті медалі через допінг У російських фігуристів на Олімпіаді можуть відібрати золоті медалі через допінг 23547 1
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 29855
Українська саночниця: Руки геть від спортсменів Українська саночниця: Руки геть від спортсменів 6681
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 49779
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 14215
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 18222
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 3022
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 18455
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 38106
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 5179