У першому матчі турніру чехи зазнали поразки

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи В чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Чехії поступилася Данії.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь Данії.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Чоловічий турнір з хокею

Група В

1 тур, 9 лютого

Чехія - Данія 0:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Шайба: 0:1 - 11:21 Лаурідсен, 0:2 - 17:23 Нільсен, 1:2 - 23:45 Червенка

Раніше збірна Швейцарії з поразки стартувала на олімпійському хокейному турнірі.