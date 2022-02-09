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Збірна Данії несподівано перемогла Чехію на олімпійському хокейному турнірі

Сьогодні 17:45 49 0
У першому матчі турніру чехи зазнали поразки
Збірна Данії несподівано перемогла Чехію на олімпійському хокейному турнірі
Фото: AFP
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи В чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Чехії поступилася Данії.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь Данії.

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Чоловічий турнір з хокею
Група В
1 тур, 9 лютого 

Чехія - Данія 0:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Шайба: 0:1 - 11:21 Лаурідсен, 0:2 - 17:23 Нільсен, 1:2 - 23:45 Червенка

Раніше збірна Швейцарії з поразки стартувала на олімпійському хокейному турнірі.

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