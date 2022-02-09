Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати

Джерело - Чемпіон.
З 9 по 20 лютого у Пекіні на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 відбувається чоловічий хокейний турнір.
У хокейному турнірі беруть участь 12 хокейних збірних - це 8 найкращих збірних згідно з рейтингом IIHF після ЧС-2020 (Канада, ОКР, Фінляндія, Швеція, Чехія, США, Німеччина та Швейцарія), 3 збірні (Данія, Латвія та Словаччина), які перемогли в олімпійській кваліфікації та збірна Китаю як країна, яка проводить зимову Олімпіаду.
На груповому етапі олімпійського турніру збірні розподілені на три групи по чотири команди, кожна з яких проведе по три матчі - з кожної у своїй групі. Переможці груп, плюс одна збірна, яка показала найкращий результат серед команд, що не посіли перші місця в групах, одразу виходять до чвертьфіналу. Інші 8 команд за вихід до чвертьфіналу грають у кваліфікаційному раунді, пари якого формуються за принципом найвищий із найменшим у загальному рейтингу.
Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Склади груп турніру:
- США, Китай, Канада, Німеччина
- ОКР, Швейцарія, Чехія, Данія
- Швеція, Латвія, Фінляндія, Словаччина
Розклад та результати матчів хокейного турніру:
Груповий етап
1-й тур
9 лютого (середа)
- 10:40. Група В. ОКР - Швейцарія 1:0
- 15:10. Група В. Чехія - Данія
10 лютого (четвер)
- 06:15. Група С. Швеція - Латвія
- 10:40. Група С. Фінляндія - Словаччина
- 15:15. Група А. США - Китай
- 15:15. Група А. Канада - Німеччина
2-й тур
11 лютого (п'ятниця)
- 06:15. Група В. Данія - ОКР
- 10:45. Група В. Чехія - Швейцарія
- 10:45. Група С. Швеція - Словаччина
- 15:15. Група С. Латвія - Фінляндія
12 лютого (субота)
- 06:15. Група А. Канада - США
- 10:45. Група А. Німеччина - Китай
3-й тур
- 15:15. Група В. ОКР - Чехія
- 15:15. Група В. Швейцарія - Данія
13 лютого (неділя)
- 07:15. Група С. Словаччина - Латвія
- 10:45. Група С. Фінляндія - Швеція
- 15:15. Група А. Китай - Канада
- 15:15. Група А. США - Німеччина
Плей-оф
15 лютого (вівторок). Плей-оф. Кваліфікація
- 06:15. ? - ?
- 06:15 ? - ?
- 10:45 ? - ?
- 15:15 ? - ?
16 лютого (середа). Чвертьфінали
- 06:15 ? - ?
- 08:00 ? - ?
- 10:45 ? - ?
- 15:30 ? - ?
18 лютого (п'ятниця). Півфінали
- 06:15 ? - ?
- 15:15 ? - ?
19 лютого (субота). Матч за третє місце
- 15:15 ? - ?
20 лютого (неділя). Фінал
- 06:15 ? - ?