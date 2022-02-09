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Збірна Канади розгромила Данію. Результати 1 туру олімпійського турніру з керлінгу

Сьогодні 17:17 123 0
У 1-му турі відбулися чотири матчі
Збірна Канади розгромила Данію. Результати 1 туру олімпійського турніру з керлінгу
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 9 лютого відбулися матчі 1-го туру чоловічого турніру з керлінгу.

Збірна Канади святкувала впевнену перемогу над Данією. США переграли ОКР, Норвегія була сильнішою за Швейцарію, а Китай поступився Швеції.

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Керлінг, чоловіки
1 тур, 9 лютого

Данія - Канада 5:10

США - ОКР 6:5

Норвегія - Швейцарія 7:4

Китай - Швеція 4:6

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