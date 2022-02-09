Збірна Канади розгромила Данію. Результати 1 туру олімпійського турніру з керлінгу

Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 9 лютого відбулися матчі 1-го туру чоловічого турніру з керлінгу.
Збірна Канади святкувала впевнену перемогу над Данією. США переграли ОКР, Норвегія була сильнішою за Швейцарію, а Китай поступився Швеції.
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Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
Данія - Канада 5:10
США - ОКР 6:5
Норвегія - Швейцарія 7:4
Китай - Швеція 4:6