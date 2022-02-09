Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати

Змагання триватимуть з 9 по 19 лютого

Джерело - Чемпіон.

Календар ігор чоловічого турніру з керлінгу у рамках XXIV зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Змагання тривають з 9 по 19 лютого. У змаганнях беруть участь команди десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

Груповий етап

9 лютого, середа

14:05. 1-й тур. Данія - Канада 5:10

14:05. 1-й тур. США - ОКР 6:5

14:05. 1-й тур. Норвегія - Швейцарія 7:4

14:05. 1-й тур. Китай - Швеція 4:6

10 лютого, четвер

08:05. 2-й тур. США - Швеція

08:05. 2-й тур. Норвегія - Канада

08:05. 2-й тур. Китай - ОКР

08:05. 2-й тур. Велика Британія - Італія

11 лютого, п'ятниця

03:05. 3-й тур. Швейцарія - ОКР

03:05. 3-й тур. Велика Британія - США

03:05. 3-й тур. Швеція - Італія

03:05. 3-й тур. Данія - Китай

14:05. 4-й тур. ОКР - Данія

14:05. 4-й тур. Велика Британія - Норвегія

14:05. 4-й тур. Канада - Швейцарія

12 лютого, субота

08:05. 5-й тур. Італія - Китай

08:05. 5-й тур. Канада - Швеція

08:05. 5-й тур. Данія - Швейцарія

08:05. 5-й тур. США - Норвегія

13 лютого, неділя

03:05. 6-й тур. Норвегія - Швеція

03:05. 6-й тур. Китай - Велика Британія

03:05. 6-й тур. США - Канада

03:05. 6-й тур. Італія - ОКР

14:05. 7-й тур. Велика Британія - Данія

14:05. 7-й тур. Швейцарія - Італія

14:05. 7-й тур. Китай - США

14 лютого, понеділок

08:05. 8-й тур. Канада - Італія

08:05. 8-й тур. Данія - Норвегія

08:05. 8-й тур. ОКР - Швеція

08:05. 8-й тур. Швейцарія - Велика Британія

15 лютого, вівторок

03:05. 9-й тур. ОКР - Норвегія

03:05. 9-й тур. Канада - Китай

03:05. 9-й тур. Швейцарія - США

03:05. 9-й тур. Швеція - Данія

14:05. 10-й тур. Швеція - Велика Британія

14:05. 10-й тур. Італія - США

14:05. 10-й тур. Норвегія - Китай

14:05. 10-й тур. ОКР - Канада

16 лютого, середа

08:05. 11-й тур. Китай - Швейцарія

08:05. 11-й тур. Велика Британія - ОКР

08:05. 11-й тур. Італія - Данія

17 лютого, четвер

03:05. 12-й тур. Данія - США

03:05. 12-й тур. Швеція - Швейцарія

03:05. 12-й тур. Канада - Велика Британія

03:05. 12-й тур. Норвегія - Італія

14:05. 1/2 фіналу

14:05. 1/2 фіналу

18 лютого, п'ятниця

08:05. За третє місце

19 лютого, субота