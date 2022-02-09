Поздняков не бажає відповідати на питання про проблеми фігуристів

Президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков відмовився коментувати новину про те, що результати командного турніру на зимовій Олімпіаді 2022 року в Пекіні можуть переглянути через допінг-тест російського фігуриста.

"Ситуація із фігуристами? Це інше питання. Якщо питань більше немає - все, спасибі", - заявив Поздняков.

Раніше портал Inside The Games повідомив, що медальна церемонія нагородження переможців та призерів командного турніру була відкладена через проблему із тестуванням на допінг у спортсмена з команди ОКР.