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Меркушина: Яка може бути радість, коли у команді COVID-19

Сьогодні 15:49 127 0
Українка - про готовність до виступу у спринті
Меркушина: Яка може бути радість, коли у команді COVID-19
#Анастасія Меркушина, #Олімпіада-2022

Джерело - Суспільне Спорт.

Українській біатлоністці Анастасії Меркушиній хоче бігти спринт на XXIV зимових Олімпійських іграх.

Про це заявила біатлоністка.

"Чи є радість від приїзду у Пекін? Яка може бути радість, коли у команді COVID-19. Хвороба дівчат - точно не привід для радості. А так, відповідальність, які речі треба взяти, що потрібно для того, щоб найкраще підготуватися. На емоції часу не було у той момент

Спринт? Бажання завжди є. Я - спортсмен, хочу бігати та змагатися, але й острах є, оскільки важко та дуже відповідально виходити на такі змагання за країну. Вже казала, що це не задоволення, а дуже велика відповідальність. Але бігати хочеться, не хочу, щоб я дарма сюди приїхала", - зазначила Меркушина.

Раніше Анастасія Меркушина розповіла про свій шлях на Олімпіаду-2022.

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