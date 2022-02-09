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Меркушина: Довгий час перебувала у Києві та бігала на біговій доріжці

Сьогодні 14:02 109 0
Українка розповіла як опинилася на Олімпіаді
Меркушина: Довгий час перебувала у Києві та бігала на біговій доріжці
#Анастасія Меркушина, #Олімпіада-2022

Джерело - Суспільне Спорт.

Українській біатлоністці Анастасії Меркушиній перед прибуттям до Пекіна на XXIV зимові Олімпійські ігри прийшлося певний час просидіти у Києві.

Про це заявила біатлоністка.

"Я спала, відсипалася, якраз був день пристрілки, вирішила не вставати рано, нікуди не спішити та вимкнула звук на телефоні. Відкриваю очі, а там чимало повідомлень, що в Олени Білосюк коронавірус, що я маю збирати валізи [і їхати]. [Через дві з половиною години] сиділа в автобусі на виліт з Праги у Київ. Після прильоту здала перший та другий тести, і у суботу лише вилетіла.

Так вийшло, що довгий час перебувала у Києві, бігала на біговій доріжці. Можливо, треба було б здавати тести заздалегідь, але річ у тому, що лише спеціально акредитовані лабораторії мають на це право, і навколо Нове-Место не було жодної такої. Тому так сталося і довелося просидіти в Києві", - зазначила Меркушина.

Раніше Дар'я Блашко та Олена Білосюк здали позитивні тести на коронавірус.

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