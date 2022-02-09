Меркушина: Снайперські здібності у мене проходять шалене випробування

На біатлонній трасі на XXIV зимових Олімпійських іграх кожен горбочок здається такою стіною, що не можеш дочекатися, коли він закінчиться.

Про це заявила українська біатлоністка Анастасія Меркушина.

"Траса? Так, [погоджуюсь зі словами Підручного], траса нагадує Антгольц без лісу. Є висота, дуже високо, нестача кисню відчувається дуже сильно. А траса сама по собі не є важка, якби була на рівнині, то взагалі б була легенькою. Але тут кожен горбочок здається такою стіною, що не можеш дочекатися, коли він закінчиться.

Стрільбище? Скажу чесно: снайперські здібності у мене цього року проходять шалене випробування. Не була тут на першому тижні, і наскільки народ розказує - це було щось неймовірне. Поки можна працювати, але через розріджене повітря навіть через легенький вітерець виліт патрону виходить з досить великим розривом, є проблеми з цим. Якщо сильний порив, то вибиває гвинтівку з рук. Я ще поки під таке не потрапила, але навіть маленький та легенький вітерець відчутний. Особливо, коли йде нестача кисню, ти ніби захлинаєшся, у тебе темніє в очах і починають тремтіти руки. Тобі потрібно зробити постріл, а ти не зможеш правильно його підготувати. Нюанси є, але як показала Ірина Петренко - все можливо", - зазначила Меркушина.