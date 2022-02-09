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Російський журналіст - про проблему з допінгом у фігуриста ОКР: Люди пишуть мені, що марихуана

Сьогодні 12:33 67 0
Журналіст повідомляє, що фігурист з ОКР можливо вживав марихуану
Російський журналіст - про проблему з допінгом у фігуриста ОКР: Люди пишуть мені, що марихуана
#Олімпіада-2022

Джерело - Tribuna.com.

Можливі проблеми з допінг-тестуванням у фігуриста ОКР на Олімпійських іграх у Пекіні можуть бути пов'язані з вживанням марихуани. 

Про це заявив журналіст Матч ТВ Сергій Лісін.

"Ряд людей пише мені, що марихуана. 

У такому разі дам уточнення - попри те, що санкції за марихуану сильно послабили в поточній версії Кодексу, результат все одно буде анульований, якщо проба була взята в період змагання.

І так, якщо марихуана була ввезена та викурена на території КНР, це ще й кримінальна справа в Китаї", - зазначив Лісін. 

Раніше портал Inside The Games повідомив, що медальна церемонія нагородження переможців та призерів командного турніру була відкладена через проблему із тестуванням на допінг у спортсмена з команди ОКР. 

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