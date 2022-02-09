Проблеми зі здоров'ям змусили українську біатлоністка Валентину Семеренко залишити XXIV зимові Олімпійські ігри у Пекіні.

Про це заявила спортсменка.

"Всі знають, що спорт - це здоров’я. Здоровий спосіб життя, правильне та збалансоване харчування, нормальний сон. Все це сприяє зміцненню організму. Але цього таки не достатньо, щоб по-справжньому досягти гармонії в спорті.

Біатлон - не просто моє життя, моя душа. Адже це надзвичайний прилив енергії, яка наповнює кожну клітину організму, змушує по-іншому дивитись на звичні речі, радіти кожному новому дню. Той, хто не займається спортом, ніколи не зрозуміє ту радість та приємну важкість в м’язах, яка виникає після тренування. А бажання щоденних тренувань може зрівнятись хіба що зі спрагою.

Я робила і роблю все можливе та неможливе, щоб отримувати задоволення від улюбленої роботи. Але мій організм дав збій, що змусило мене залишити Олімпійські ігри. Я довго думала і даю шанс молодим проявити себе на старті. Всі ж так цього хотіли.

Щасливі ті, хто присвятив себе спорту та несе горде звання "спортсмена" крізь все життя. Спорт - основа життя, адже так говорять: "Рух - це життя!". Всім висловлюю подяку за підтримку, будьте здорові", - зазначила Семеренко.