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Американська сноубордистка Джакобелліс стала олімпійською чемпіонкою

Сьогодні 10:03 218 0
Американка нарешті досягла мети стати олімпійською чемпінкою
Американська сноубордистка Джакобелліс стала олімпійською чемпіонкою
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

36-річна американка Ліндсі Джакобелліс виграла золоту медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні у сноубордкросі. 

Ліндсі на своїй 5-ій Олімпіаді здобула свою першу золоту медаль. Це друга олімпійська медаль у кар'єрі 36-річної спортсменки. Перша була завойована у цій дисципліні на Олімпіаді 2006 року в Турині (Італія). Тоді вона завоювала срібну медаль.

Срібною призеркою стала Клое Треспеш (Франція). Бронзова медаль дісталася канадці Меріеті Одін.

Українки у цій дисципліні не виступали.

Раніше сноубордистка Вендула Гоп'якова зазнала серйозної травми під час заїзду 1/8 фіналу у сноубордкросі на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Сноуборд
Сноубордкрос
Жінки
9 лютого
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