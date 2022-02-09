Джерело - Чемпіон.
36-річна американка Ліндсі Джакобелліс виграла золоту медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні у сноубордкросі.
Ліндсі на своїй 5-ій Олімпіаді здобула свою першу золоту медаль. Це друга олімпійська медаль у кар'єрі 36-річної спортсменки. Перша була завойована у цій дисципліні на Олімпіаді 2006 року в Турині (Італія). Тоді вона завоювала срібну медаль.
Срібною призеркою стала Клое Треспеш (Франція). Бронзова медаль дісталася канадці Меріеті Одін.
Українки у цій дисципліні не виступали.
Раніше сноубордистка Вендула Гоп'якова зазнала серйозної травми під час заїзду 1/8 фіналу у сноубордкросі на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Сноуборд
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9 лютого