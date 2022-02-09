Спортсменку з траси евакуювали на ношах

Джерело - Чемпіон.

Чеська сноубордистка Вендула Гоп'якова зазнала серйозної травми під час заїзду 1/8 фіналу у сноубордкросі на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Під час входу в один з поворотів Гоп'якова передньою частиною дошки зачепила задню частину дошки Крістіни Пауль (ОКР), після чого впала і залишилася лежати на трасі.

Після завершення заїзду Гоп'якова залишилася лежати на трасі. 25-річній спортсменці була потрібна допомога лікарів, які евакуювали спортсменку з траси на ношах. Зазначимо, що спортсменка була притомною, коли рятувальники допомагали їй покинути трасу.