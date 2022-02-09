Перегляду результатів командного турніру на зимовій Олімпіаді 2022 року в Пекіні (Китай) через допінг-тест фігуриста ОКР не мало б бути.

Про це заявив російський коментатор Дмитро Губернієв.

"Якщо це правда, то це [нецензурний вираз]. Ніколи такого не було, то знову. Нам тільки цього не вистачало. Чекаємо на розгляди. Згадуються слова незабутнього Черномирдіна: "Ніколи такого не було - і ось знову", - сказав Губернієв.