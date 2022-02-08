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Клебо завоював золоту медаль у спринті на Олімпіаді-2022

Сьогодні 14:48 224 0
Норвежець здобув четверту золоту олімпійську медаль
Клебо завоював золоту медаль у спринті на Олімпіаді-2022
#Олімпіада-2022, #Йоганнес Клебо

Джерело - Чемпіон.

25-річний норвезький лижник Йоганнес Клебо виграв золоту медаль у спринті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Для норвежця це вже четверта золота олімпійська медаль. На Олімпіаді-2018 Клебо здобув золоті медалі у спринті, командному спринті та естафеті.

Срібну медаль здобув італієць Федеріко Пеллегріно. Бронзовим призером став Олександр Терентьєв (ОКР).

У цій дисципліні виступали два українці. Руслан Перехода з результатом 2:59.34 фінішував 46-им. Олексій Красовський з результатом 3:05.52 був 64-им.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Лижні гонки, спринт
Чоловіки
8 лютого
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