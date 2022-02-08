Норвежець здобув четверту золоту олімпійську медаль

Джерело - Чемпіон.

25-річний норвезький лижник Йоганнес Клебо виграв золоту медаль у спринті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Для норвежця це вже четверта золота олімпійська медаль. На Олімпіаді-2018 Клебо здобув золоті медалі у спринті, командному спринті та естафеті.

Срібну медаль здобув італієць Федеріко Пеллегріно. Бронзовим призером став Олександр Терентьєв (ОКР).

У цій дисципліні виступали два українці. Руслан Перехода з результатом 2:59.34 фінішував 46-им. Олексій Красовський з результатом 3:05.52 був 64-им.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Лижні гонки, спринт

Чоловіки

8 лютого