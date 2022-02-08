Українські лижники не вийшли до плей-оф спринту на Олімпіаді-2022

Перехода посів 46-е місце, Красовський - 64-е

Джерело - Чемпіон.

Українські лижники Олексій Красовський та Руслан Перехода не змогли подолати кваліфікацію у спринті вільним стилем.

Перехода з результатом 2:59.34 фінішував 46-им. Красовський з результатом 3:05.52 був 64-им. 30 найкращих спортсменів продовжать боротьбу за медалі.

Нагадаємо, що у скіатлоні Олексій Красовський та Руслан Перехода програли лідеру одне коло і як наслідок були зняті зі змагань.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Лижні гокни, спринт, вільний стиль

Чоловіки

8 лютого