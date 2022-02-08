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Жіноча збірна Фінляндії з хокею зіграє у масках в матчі з ОКР на Олімпіаді

Сьогодні 14:18 30 0
Матч розпочнеться о 15:10
Жіноча збірна Фінляндії з хокею зіграє у масках в матчі з ОКР на Олімпіаді
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна Фінляндії з хокею зіграє у масках в матчі з ОКР на груповому етапі олімпійського турніру у Пекіні.

Про це повідомляє пресслужба збірної Фінляндії.

Матч Фінляндії та ОКР відбудеться сьогодні, 8 лютого. Гра розпочнеться о 15.10.

Нагадаємо, 7 лютого гра між жіночими командами Канади та ОКР (6:1) розпочалася із затримкою на годину. Хокеїсти у матчі грали в масках. ЗМІ ОКР писали, що збірна Канада відмовлялася виходити  на лід через тести суперниць. Але насправді функціонери ОКР проігнорували зміни регламенту і невчасно здали тести на коронавірус. Як наслідок представник IIHF відмовився допустити їх до матчу.

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