Українець прокоментував свій виступ в індивідуальній гонці

Джерело - Суспільне Спорт.

Українському біатлоністу Артему Примі в індивідуальній гонці на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні майже на кожному колі доводилося працювати в групі, в основному з французами.

Про це заявив сам біатлоніст.

"Можу сказати, що сьогодні зі стрільбою зовсім не вийшло. Не можу точно дати оцінку, що сталося на вогневих рубежах, але скажу, що зі стрільбою не склалося. Начебто не було сильного вітру, можна було нормально працювати у своєму ритмі. Працював нормально, у своєму ритмі, але все ж "зривав" постріли. Звісно, поспішав - 20 км гонка по дистанції довга, але все ж треба було підтримувати швидкість. Що стосується лиж, то дякую сервісу, працювали добре. Начебто і ходом було добре, як мені казали тренери. Але стрільбою незадоволений. Сили? Пройшов коло, намагався відпрацювати на максимум, небагато залишалося запасу [сил]. Намагався тримати темп, і майже на кожному колі доводилося працювати в групі, в основному з французами. Зараз максимальне налаштування на спринт", - зазначив Прима.

Раніше Артем Прима в індивідуальній гонці на Олімпіаді-2022 посів 37-е місце.