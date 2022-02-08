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Підручний: Нам дуже не вистачає Санітри

Сьогодні 15:18 120 0
Українець - про ситуацію з коронавірусом, щоденні тестування та відсутність головного тренера
Підручний: Нам дуже не вистачає Санітри
#Дмитро Підручний, #Юрай Санітра

Джерело - Суспільне Спорт.

Українським біатлоністам на гонках не вистачає порад наставника Юрая Санітри, який перебуває на самоізоляції.

Про це заявив біатлоніст Дмитро Підручний.

"Чесно, я вже про це не задумуюся. Вже настільки остогидла ця вся ситуація з коронавірусом і цими тестами, що будь що буде. Я роблю все можливе для того, щоб уберегтися: я не контактую ні з ким, всюди, де можу, вдіваю маски, [користуюся] антисептиками. Руки кожного разу мию з милом, коли заходжу до себе в кімнату. Якщо щось буде не так, так і буде, а тести просто пішов здав, та й забув.

Чесно кажучи, думали, що сьогодні ввечері він уже до нас переселиться, але перед гонкою сказали, що знову якісь проблеми. З нетерпінням чекаємо на нього.

Нам його не вистачає: і в моральному плані, і його досвіду, порад. Телефоном - то одне, а коли він побачив би обстановку на стрільбищі й міг би щось зі свого досвіду підказати, порадити... Звичайно, Олексій Кравченко також зі шкіри лізе, щоб нам допомогти, але одна голова добре, а дві - ще краще", - зазначив Підручний.

Раніше Дмитро Підручний в індивідуальній гонці на Олімпіаді-2022 посів 18-е місце.

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