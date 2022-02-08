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Підручний: Старався добре стріляти, але десь трохи не пощастило

Сьогодні 13:48 110 0
Українець прокоментував свій виступ в індивідуальній гонці
Підручний: Старався добре стріляти, але десь трохи не пощастило
#Олімпіада-2022, #Дмитро Підручний

Джерело - Суспільне Спорт.

Біатлонна траса на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні дещо схожа до італійської в Антгольці.

Про це заявив український біатлоніст Дмитро Підручний.

"Хід вийшов досить непоганий, біглося добре, але траса важка для моєї спини. Якщо чесно, останні два кола трохи відчувалася втома. Траса складна в цьому плані - щось схоже на Антгольц, і це явно не для моєї спини

Шкода, що по одному пострілу [схибив] на трьох вогневих рубежах. Старався добре стріляти, не поспішати, відзначати кожен постріл, але, на жаль, десь трохи не пощастило. Стоячи, можливо, недопрацював, а лежачи промах дуже прикрий. Не знаю чого він не закрився: наче робив усе правильно.

Практично всю гонку біг сам. Тільки четверте-п'яте кола - з біатлоністом зі Швейцарії. Четверте коло він просидів у мене за спиною, на половині п'ятого я потягнувся за ним, трохи наздогнав і з ним їхав, але на фініші мусив видавати все й відірвався від нього.

А перші три кола майже сам бігав. Радий, що були сили обганяти й не триматися [позаду]. Ще бачив кілька кіл Йоганнеса Бо, постійно його тримав у полі зору, але на його п'ятому колі він значно відірвався", - зазначив Підручний.

Раніше Дмитро Підручний в індивідуальній гонці на Олімпіаді-2022 посів 18-е місце.

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