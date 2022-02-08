Завдяки оперативній реакції Олімпійської місії України на ХХІV зимових Олімпійських іграх сноубордистка Аннамарі Данча змогла вийти на старт.

Про це заявила українка.

"По прильоту в Пекін в мене був позитивний тест, але вчора все було вже в порядку й я отримала дозвіл на сьогоднішній старт. Я була добре налаштована. Однак буквально перед виходом на старт до мене підійшли представники Оргкомітету й сказали, що я не можу виступати через, мовляв, позитивний тест. В мене був шок!

Але я швидко зорієнтувалася. Бачила, що тут є представники НОК України, яким я безмежно вдячна! Вони дуже швидко відреагували, зв'язалися з Міжнародним Олімпійським Комітетом й лише завдяки їм я змогла стартувати сьогодні", - сказала Данча.