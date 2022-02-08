Головне
Пекін-2022. Розклад і результати Олімпіади на 8 лютого. LIVE
Сьогодні 15:46 3033
Збірна Італії виграла олімпійський турнір з керлінгу у міксті
Сьогодні 15:48 39
Туницька та Стецків не змогли вийти до фіналу Олімпіади-2022
Сьогодні 15:03 129
Абраменко: Тести на коронавірус - це легкий спосіб усім маніпулювати
Сьогодні 12:48 351
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 12:13 30037
Фійон-Має виграв індивідуальну гонку, Підручний посів 18 місце
Сьогодні 12:03 854
Українські лижники не вийшли до плей-оф спринту на Олімпіаді-2022
Сьогодні 11:19 283
Українські лижниці не змогли подолати кваліфікацію на Олімпіаді-2022
Сьогодні 10:48 308
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 8 лютого
Сьогодні 09:18 2263
Українку не пускали на старт змагань Олімпіади-2022 через тест, який вона не здавала
Сьогодні 07:50 3114
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Данча: Дуже вдячна НОК України за оперативну допомогу

Сьогодні 15:33 91 0
Спортсменка розповіла про проблеми перед стартом
Данча: Дуже вдячна НОК України за оперативну допомогу
#Аннамарі Данча, #Олімпіада-2022

Джерело - НОК України.

Завдяки оперативній реакції Олімпійської місії України на ХХІV зимових Олімпійських іграх сноубордистка Аннамарі Данча змогла вийти на старт.

Про це заявила українка.

"По прильоту в Пекін в мене був позитивний тест, але вчора все було вже в порядку й я отримала дозвіл на сьогоднішній старт. Я була добре налаштована. Однак буквально перед виходом на старт до мене підійшли представники Оргкомітету й сказали, що я не можу виступати через, мовляв, позитивний тест. В мене був шок!

Але я швидко зорієнтувалася. Бачила, що тут є представники НОК України, яким я безмежно вдячна! Вони дуже швидко відреагували, зв'язалися з Міжнародним Олімпійським Комітетом й лише завдяки їм я змогла стартувати сьогодні", - сказала Данча.

Українка не потрапила до фінальної частини змагань.

Відзначимо, для неї Олімпійські ігри в Пекіні стали вже четвертими у кар'єрі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 30037
Для Валі Семеренко Олімпійські ігри завершились передчасно, українка повертається в Україну Для Валі Семеренко Олімпійські ігри завершились передчасно, українка повертається в Україну 84932 17
15-річна росіянка встановила історичний рекорд Олімпійських ігор 15-річна росіянка встановила історичний рекорд Олімпійських ігор 6278
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 25834
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 6748 2
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 38543
Рекомендуємо
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 8869 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 11673
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 85048 1
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 22431
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 8094 3
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 18155 3