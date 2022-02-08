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Українку не пускали на старт змагань Олімпіади-2022 через тест, який вона не здавала

Сьогодні 07:50 148 0
Українській делегації вдалося захистити сноубордистку
Українку не пускали на старт змагань Олімпіади-2022 через тест, який вона не здавала
#Аннамарі Данча

Джерело - Сегодня.

Сноубордистка Анамарі Данча могла не вийти на старт змагань у паралельному гігантському слаломі на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022.

Про це повідомляє Сегодня.

Аннамарі Данча вчасно не вийшла на старт. Нашу спортсменку не пускали, нібито через позитивний тест на коронавірус, який вона нібито здала вранці. 

Аннамарі оперативно зв'язалася з шефом української місії Анною Сорокіною, яка одразу зателефонувала представнику Міжнародного олімпійського комітету. Абсурдність ситуації в тому, що Данча не здавала вранці ПЛР-тести.

Завдяки оперативній реакції нашого штабу вдалося відстояти права української спортсменки.

В підсумку українка виступила - з результатом 1:37.79 посіла 26-е місце. Данча не потрапила до 1/8 фіналу змагань.

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