Українській делегації вдалося захистити сноубордистку

Джерело - Сегодня.

Сноубордистка Анамарі Данча могла не вийти на старт змагань у паралельному гігантському слаломі на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022.

Про це повідомляє Сегодня.

Аннамарі Данча вчасно не вийшла на старт. Нашу спортсменку не пускали, нібито через позитивний тест на коронавірус, який вона нібито здала вранці.

Аннамарі оперативно зв'язалася з шефом української місії Анною Сорокіною, яка одразу зателефонувала представнику Міжнародного олімпійського комітету. Абсурдність ситуації в тому, що Данча не здавала вранці ПЛР-тести.

Завдяки оперативній реакції нашого штабу вдалося відстояти права української спортсменки.

В підсумку українка виступила - з результатом 1:37.79 посіла 26-е місце. Данча не потрапила до 1/8 фіналу змагань.