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Велепець: Джима зробила дуже прикрий промах на першій стійці

Сьогодні 09:48 216 0
Фахівець прокоментував виступ українки в індивідуальній гонці
Велепець: Джима зробила дуже прикрий промах на першій стійці
#Юлія Джима, #Урош Велепець

Джерело - Суспільне Спорт.

Українська біатлоністка Юлія Джима в індивідуальній гонці на Олімпіаді-2022 зробила дуже прикрий промах на першій стійці.

Про це заявив головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець.

"Це біатлон. Дуже прикрий промах на першій стійці, бо там габарит не закрився, на другій стійці промазала сантиметр від мішені. Але це майстерність, тут потрібні чотири нулі з гарним ходом, а бігла вона сьогодні дуже добре. Лижі працювали чудово, треба похвалити сервісменів.

Нам, тренерам, потрібно підготувати спортсмена, який боротиметься за медаль, але медаль має брати найкращий. У такій конкуренції, як у біатлоні, один промах - вже багато, два - вище за ТОП-10 не будеш", - сказав Велепець.

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