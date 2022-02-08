Українська біатлоністка Юлія Джима в індивідуальній гонці на Олімпіаді-2022 зробила дуже прикрий промах на першій стійці.

Про це заявив головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець.

"Це біатлон. Дуже прикрий промах на першій стійці, бо там габарит не закрився, на другій стійці промазала сантиметр від мішені. Але це майстерність, тут потрібні чотири нулі з гарним ходом, а бігла вона сьогодні дуже добре. Лижі працювали чудово, треба похвалити сервісменів.

Нам, тренерам, потрібно підготувати спортсмена, який боротиметься за медаль, але медаль має брати найкращий. У такій конкуренції, як у біатлоні, один промах - вже багато, два - вище за ТОП-10 не будеш", - сказав Велепець.