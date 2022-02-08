Українська біатлоністка Ірина Петренко показала хороший результат в індивідуальній гонці на Олімпіаді-2022.

Про це заявив головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець.

"Іра має резерв ходом, навіть добре бігла. Треба розуміти, що вона три роки не тренувалася, почала лише торік, а цього лише повертається після хвороби. Вона може ще швидше бігти, але треба тренуватись, треба працювати трохи більше. Але я задоволений, це добрий результат", - сказав Велепець.