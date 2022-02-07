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Бринзак: Білосюк почувається краще, сподіваюся, ми зможемо виставити склад на естафету

Сьогодні 22:47 52 0
Президент ФБУ прокоментував стан справ в українських біатлоністок у Пекіні
Бринзак: Білосюк почувається краще, сподіваюся, ми зможемо виставити склад на естафету

Джерело - Чемпіон.

У вкрай скрутне становище потрапили українські біатлоністки на Олімпійських іграх у Пекіні. Через проблеми зі здоров'ям завершила свої виступи Валентина Семеренко. Таким чином, наразі в складі залишилося три здорові спортсменки, що ставить під сумнів нашу участь в естафеті.

Однак, капітан збірної - Олена Білосюк почуває себе краще і найближчими днями може повернутися із самоізоляції.

Про це в ексклюзивному коментарю нашому сайту розповів президент федерації біатлону Володимир Бринзак.

"Олена (Білосюк - ред) на підоді, показники кожного дня покращуються, учора (6 лютого - ред.) вже на працювала на велотренажері. Сподіваюся, ми зможемо виставити склад на естафету", - зазначив функціонер.

Також Бринзак прокоментував результати в Індивідуальній гонці.

"Шанс, як і передбачали, був  у Джими , але тільки з нулем у стрільбі. Юля була близькою до цього - на першій стійці не пройшов габарит, бігла добре. Від Петренко ми не очікували навіть такого результату, враховуючи серйозну хворобу в грудні", - зазначив президент ФБУ.

Естафета 4х6 км у жінок відбудеться 16 лютого. Нагадаємо, ще до початку Ігор під карантинні обмеження потрапила Олена Білосюк, а напередодні на самоізоляцію після позитивного тесту на COVID-19 відправилась Дар'я Блашко.

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