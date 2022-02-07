Жіноча збірна Фінляндії програла Швейцарії на Олімпіаді-2022

Джерело - Чемпіон.
У матчі 4-го туру групи А жіночого хокейного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні збірна Швейцарії переграла Фінляндію.
Матч завершився з рахунком 3:2 на користь Швейцарії.
Швейцарія завершила груповий етап, а на Фінляндію 8 лютого чекає матч з ОКР.
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Жіночий турнір з хокею
Група А
4 тур, 7 лютого
Швейцарія - Фінляндія 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Шайби: 1:0 - 11:52 Крістен, 1:1 - 27:49, 2:1 - 30:00 Рюгг, 3:1 - 41:21 Штальдер, 3:2 - 50:11 Холопайпен
Турнірна таблиця групи А:
Раніше жіноча збірна Канади розгромила ОКР у скандальному матчі на Олімпіаді-2022.