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Жіноча збірна Фінляндії програла Швейцарії на Олімпіаді-2022

Сьогодні 17:48 152 0
Швейцарки виграли перший матч на турнірі
Жіноча збірна Фінляндії програла Швейцарії на Олімпіаді-2022
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру групи А жіночого хокейного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні збірна Швейцарії переграла Фінляндію.

Матч завершився з рахунком 3:2 на користь Швейцарії.

Швейцарія завершила груповий етап, а на Фінляндію 8 лютого чекає матч з ОКР.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Жіночий турнір з хокею
Група А
4 тур, 7 лютого 

Швейцарія - Фінляндія 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Шайби: 1:0 - 11:52 Крістен, 1:1 - 27:49, 2:1 - 30:00 Рюгг, 3:1 - 41:21 Штальдер, 3:2 - 50:11 Холопайпен

Турнірна таблиця групи А:

Раніше жіноча збірна Канади розгромила ОКР у скандальному матчі на Олімпіаді-2022.

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