Жіноча збірна Швеції перемогла Китай на Олімпіаді-2022

Шведки здобули першу перемогу на турнірі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру групи В жіночого хокейного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні збірна Швеції переграла Китай.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь Швеції.

Китай завершив груповий етап, а на Швецію 8 лютого чекає матч з Данією.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Жіночий турнір з хокею

Група В

4 тур, 7 лютого

Китай - Швеція 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Шайби: 1:0 - 05:16 Бетінол, 1:1 - 25:14 Вікнер-Зінкевич, 1:2 - 26:39 Бувенг

Турнірна таблиця групи В:

Раніше жіноча збірна Канади розгромила ОКР у скандальному матчі на Олімпіаді-2022.