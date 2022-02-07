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Жіноча збірна Швеції перемогла Китай на Олімпіаді-2022

Сьогодні 17:17 110 0
Шведки здобули першу перемогу на турнірі
Жіноча збірна Швеції перемогла Китай на Олімпіаді-2022
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру групи В жіночого хокейного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні збірна Швеції переграла Китай.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь Швеції.

Китай завершив груповий етап, а на Швецію 8 лютого чекає матч з Данією.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Жіночий турнір з хокею
Група В
4 тур, 7 лютого 

Китай - Швеція 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Шайби: 1:0 - 05:16 Бетінол, 1:1 - 25:14 Вікнер-Зінкевич, 1:2 - 26:39 Бувенг

Турнірна таблиця групи В:

Раніше жіноча збірна Канади розгромила ОКР у скандальному матчі на Олімпіаді-2022.

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