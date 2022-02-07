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Велепець: У Семеренко є незначна алергія на холод

Сьогодні 13:48 64 0
Фахівець прокоментував виступ українки в індивідуальній гонці
Велепець: У Семеренко є незначна алергія на холод
#Валентина Семеренко, #Урош Велепець

Джерело - Суспільне Спорт.

Валентина Семеренко зійшла з дистанції в індивідуальній гонці на Олімпіаді-2022 через незначну алергію на холод.

Про це заявив головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець.

"Лікарі нею займаються. Не вистачило повітря. Розпочала добре перше коло, але потім холодне повітря. У неї є незначна алергія на холод. Вона захлинулася, хотіла пробігти, але вже не було сенсу.

Треба було раніше зійти з траси, але вона боролася до кінця. Зараз їй краще, нею займаються лікарі. Падіння не було, просто не могла бігти. Виник спазм, і вона не змогла бігти", - сказав Велепець.

Нагадаємо, Валентина знялася під час проходження третього кола.

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